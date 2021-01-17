أستاذ فيروسات يكشف تقنية جديدة تكشف كورونا في 20 دقيقة.. فيديو

قال الدكتور عبد الحميد شلبي أستاذ الفيروسات والمناعة وعضو اللجنة العليا للفيروسات: هناك تقنية نستخدمها في الكشف عن الفيروسات ونستخدمها منذ عام 2013 وهذا المشروع كان بالتعاون مع مؤسسة ألمانية وهذه التقنية تم استخدامها في اكتشاف انفلونزا الطيور والحمى القلاعية وغيرها .





وأضاف "شلبي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: ان هذه التقنية تستخدم في جميع الفيروسات لأنها تعتمد علي تقنية rna و dna وهذا متواجد في جميع الفيروسات وهذه التقنية أثبتت نتائج جيدة جداً.



