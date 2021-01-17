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أستاذ فيروسات يكشف تقنية جديدة تكشف كورونا في 20 دقيقة.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 12:08 ص
تقنية تكشف عن الفيروسات
تقنية تكشف عن الفيروسات
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عبد الحميد شلبي أستاذ الفيروسات والمناعة وعضو اللجنة العليا للفيروسات: هناك تقنية نستخدمها في الكشف عن الفيروسات ونستخدمها منذ عام 2013 وهذا المشروع كان بالتعاون مع مؤسسة ألمانية وهذه التقنية تم استخدامها في اكتشاف انفلونزا الطيور والحمى القلاعية وغيرها .

وأضاف "شلبي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: ان هذه التقنية تستخدم في جميع الفيروسات لأنها تعتمد علي تقنية rna و dna  وهذا متواجد في جميع الفيروسات وهذه التقنية أثبتت نتائج جيدة جداً.

وأوضح شلبي: نتيجة التحليل تظهر في 5 دقائق ومن زمن أخذ العينة وصدور النتيجة تكون المدة الزمنية من 25 الى 30 دقيقة ويمكن استخدام هذه التقنية في المطارات  .
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