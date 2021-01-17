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فن

سمير صبري: قصة حب جمعت عبد الحليم وسعاد حسني 3 سنوات

الأحد 17/يناير/2021 - 04:00 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قال الفنان سمير صبرى، إنه لم ير وثيقة زواج الفنان عبد الحليم حافظ وسعاد حسني لكن على مدى ثلاث سنوات رأيت قصة حب عنيفة بينهما. 

وأضاف صبرى خلال لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، عبد الحليم كان بيغير جدا عليها، لأنها كانت تعلمت لعب البوكر من زوجها السابق صلاح كريم، وكان عنده عربية فيات سوداء كان يأخذنا ونذهب تحت بيتها ويسأل البواب مين فوق عند الهانم. 

وتابع سمير صبرى أن من أحد المواقف التي حضرتها أن عبد الحليم طالب من يوسف بيك وهبى غرفة نوم معينة لسعاد حسنى، وبعدها بفترة اتصل بيه وقال له ألغى الغرفة التي طلبتها منك.

وقال إنه تم استبعاد سعاد حسنى من المشاركة في فيلم الخطايا واستبدلها بنادية لطفي وهذا كان مؤشرا لانتهاء علاقة عبد الحليم  وسعاد حسنى.
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