وزارة البيئة: صيد الذئاب جريمة بالقانون.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمادة، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إن صيد الذئاب جريمة وفقا للقانون.





وأضاف "حمادة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الحفاظ علي التنوع البيولوجي والكائنات الحية هدفه الحفاظ علي الإنسان وبقاؤه على الأرض.





وأشار رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، إلى أن القضاء علي الحيوانات والكائنات الحية يؤدي إلى انقراضها ويؤثر بالسلب على بقاء الكائنات الأخرى.





وأوضح أن الذئاب في مصر قليلة جدا ولا يجب مطاردتها، مؤكدا أن جريمة مطاردة الحيوانات البرية، يعاقب عليها القانون في دول العالم ومن ضمنها مصر.