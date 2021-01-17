محمد عادل: عمرو سلامة أول من قدمنى للسينما

قال الفنان محمد عادل، أنه يدين بالفضل للمخرج هانى خليفة لمساعدته فى بداية حياته الفنية، مشيرا إلى أنه كان محظوظا باختياره فى مسلسل "الجامعة".





وأضاف "عادل" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" أن المخرج عمرو سلامة كان من أصحاب الفضل عليه أيضا فى بداية مشواره، موضحا أنه من رشحه لفيلم "أسماء"، وكان هو من رشحه لأيضا لبرنامج "خطوات الشيطان" لافتا إلى أن البرنامج كان خطوة ليصبح معروفا كممثل.





وتابع محمد عادل، أن دوره فى فيلم "لا مؤاخذة" من الخطوات الهامة فى مسيرته لأنه كان أول عمل سينمائى يقدمه فى مسيرته، وكان أيضا المخرج عمرو سلامة هو من رشحنى للعمل، وقدمنى بشكل جيد، مؤكدا أن الفيلم سيعيش مع الجمهور لأنه كان خارج الصندوق وفكرته مختلفة، لأنه خاطب الطفل.





ولفت "عادل" إلى أننا لا نملك من يقدم برامج هادفة للطفل، موضحا أن نجاح أفلام ياسمين عبد العزيز الموجهة للطفل، كان بسبب نجاحها فى جذب الطفل إليها، وتقديم مادة ترفهية جادة، مشيرا إلى إلى أننا فى أشد الحاجة إلى قناة فضائية تهتم بوعى الطفل وتنمى مهاراته.





وأوضح محمد عادل، أنه يحب المسرح عن الألوان الفنية الأخرى، لأنه الأصدق، مشيرا إلى أنه يجد نفسه عندما يمثل على خشبة المسرح، وأن الممثل بدون مسرح ليس ممثلا.



