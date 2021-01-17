فض فرح وإزالة مقهى على أرض أملاك الدولة في بني سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف برئاسة المحاسب نشأت معبد، القائم بأعمال رئيس المركز، حملة ليلية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا، قامت خلالها بفض تجمع فرح "حفل خطوبة" بنطاق الوحدة المحلية.





كما أزالت الوحدة المحلية مقهى مخالفة مقامة على مساحة 100 مترمربع أراضي أملاك دولة، وتابعت الوحدة المحلية إلتزام الورش الحرفية والمحال التجارية والمقاهي والمطاعم، بمواعيد الغلق المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.





وتضمنت مجهودات الوحدة المحلية، السبت، التي أشرف عليها "علي حماد" و"علاء الصغير" نائبي رئيس المركز، حملة نظافة ورفع وإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وتم التحفظ عليها بمخازن الوحدة المحلية، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية تجاه المخالفين.





وواصل قسم الكهرباء بالوحدة المحلية، أعمال الصيانة والإستبدال لكشافات الإنارة بالشوارع، بصيانة وتركيب 140 كشاف، منها صيانة 80 كشاف بشوارع مدينة إهناسيا، وصيانة وتركيب 60 كشاف انارة بقرية منشاة الحاج وطريق "منشاة الحاج براوة" ومتابعة أعمال النظافة العامة بمجمع الخدمات بالوحدة المحلية بقرية براوة، إضافة إلى نقل عمودين إنارة بقرية قلة لتسهيل حركة مرور المواطنين.



