محمد فؤاد يهدي الجمهور أغنيته الجديدة «ليه»

أهدى محمد فؤاد، برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، أغنيته الجديدة، "لية"، والتى أذعيت على شاشة القناة، بنهاية حلقة اليوم من برنامج "حديث القاهرة".





وتحدث فؤاد خلال الدقائق الأخيرة من البرنامج عن أغانيه المقبلة، وعن الخلاف بينه وبين الملحن الكبير حلمى بكر، وعن انتهاء عصر "الألبومات" الغنائية، وعودة الأغانى المنفردة، وأيضا تحدث خلال البرنامج مع خيرى رمضان وكريمة عوض، عن الأسلوب الجديد الذى سينتجه خلال المرحلة القادمة فى طرح أغانيه.





ووعد فؤاد، خيرى رمضان وكريمة عوض، بأن يهدي أغنياته التى سيطرحها للقناة، ولبرنامج "حديث القاهرة".



