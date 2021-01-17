طريقة جديدة لحساب ضريبة الدمغة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال محمد عبد الملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المشروعات الصغيرة كانت تعاني منذ فترات من الكثير من المشكلات، مثل الأوراق و التشريعات والتأمينات والضرائب، مشيرا إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يحتوي على مجموعات كبيرة من الحوافز.



وأضاف "عبد الملك" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، التيسيرات والحوافز الخاصة بالقانون الجديد تتيح للشباب إمكانية العمل والنجاح، موضحا أن المشروعات القائمة سيكون لها طريقة تعامل جديد معها الفترة القادمة.



واسترسل: المشروعات الصغيرة والمتناهية التي تتراوح أعماله إلى 250 ألف جنيه سيقوم بدفع ألف جنيه فقط كـ ضريبة، أما المشروع الذي يتكلف نصف مليون ستصل الضريبة إلى 2500 جنية وغيرها من التسهيلات على المشاريع.



وتابع: القانون يتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حساب الضريبة الخاصة به، معقبا: القطاع الغير رسمي في مصر كان دائم الإهمال، ولكن القانون الجديد وضع حلول جذري له.



