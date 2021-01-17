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فن

حقيقة زواج الفنان سمير صبري من سماح أنور

الأحد 17/يناير/2021 - 01:02 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
 قال سمير صبرى إن علاقته بالفنانة سماح أنور هي علاقة عائلية جدًا ولايوجد أى علاقة أخري بينهما لافتا إلي أنه كانت تربطه بوالدها ووالدتها علاقة قوية جدًا، مشيرا الي ان الفرق بينهم٢٠ عام على الأقل وأنه ليس من انصار مثل هذه العلاقات . 

وأضاف أنه سافر مع سماح أنور في رحلة علاجها بأمريكا .

وكان قد تصدر الفنان سمير صبري محركات البحث على جوجل بوصفه من أهم الاخبار التي نالت اهتمام المتابعين، وذلك بعد  لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس، على شاشة قناة الحياة، وتسابق رواد ونشطاء السوشيال ميديا في البحث عن أهم المعلومات والمحطات في حياة سمير صبري سواء الفنية أو الإنسانية.

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