نجوى فؤاد: نساء كثيرات وقعوا في حب سمير صبري .. فيديو

قالت الفنانة نجوى فؤاد ، إن علاقتها بالفنان سمير صبري أخوية أبدية، مؤكدة أنها وهو روح واحدة في جسد واحد.
وأضافت نجوى فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج واحد من الناس المذاع علي قناه الحياه: الاستاذ سمير صبري انسان مثقف ومتعلم ومن اسرة كبيرة ولها قيمة وقامة وجميع المقومات متواجدة فيه، لافتة الي أنها لم تكن تقوم بأي عمل الا بعد ان تسأله.
وأوضحت نجوى فؤاد ، ان هناك نساء كثيرات أحبوا سمير صبري وما زالوا وهذا بسبب ان الجلوس معه مفيد ويستفيد منه الإنسان، مضيف: "لا اعلم من زيجاته الا اثنين فقط.. انني عندما اجلس مع سمير صبري اصمت واسمعه حتى أتعلم منه .