نجوى فؤاد: نساء كثيرات وقعوا في حب سمير صبري .. فيديو

قالت الفنانة نجوى فؤاد ، إن علاقتها بالفنان سمير صبري أخوية أبدية، مؤكدة أنها وهو روح واحدة في جسد واحد.





وأضافت نجوى فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج واحد من الناس المذاع علي قناه الحياه: الاستاذ سمير صبري انسان مثقف ومتعلم ومن اسرة كبيرة ولها قيمة وقامة وجميع المقومات متواجدة فيه، لافتة الي أنها لم تكن تقوم بأي عمل الا بعد ان ت سأله .



