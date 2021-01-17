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جهاز تنمية المشروعات: القانون الجديد يتيح التمويل حتى 10 ملايين جنيه

الأحد 17/يناير/2021 - 01:44 ص
محمد عبد الملك، رئيس
محمد عبد الملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية
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إسراء صبري
قال محمد عبد الملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد، إنه أصبح هناك فرصة للقطاع الغير رسمي بالدخول إلى القطاع الرسمي، والحصول على رخصة لمدة 5 سنوات.


وأضاف "عبد الملك" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الشباب دائما يقبل على المشروعات التجارية، ولهذا نتوجه بالدعوى إلى الشباب من أجل التوجه إلى المشروعات الإنتاجية والصناعية.

وأشار إلى أن الدولة تقدم العديد من التيسيرات منها المجمعات الصناعية التي تختص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، منوها إلى أن المجمعات الصناعية توفر الوحدات بأسعار رمزية سواء إيجار أو تمليك.

ولفت إلى أن جهاز تنمية المشروعات أن القانون الجديد يتيح التمويل حتى 10 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن الجهاز يتيح طرق عديدة للتسويق.
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