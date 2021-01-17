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خبير فيروسات: سلالة كورونا الجديدة في إنجلترا لا تؤثر على فاعلية اللقاحات

الأحد 17/يناير/2021 - 01:45 ص
صدى البلد
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أسامة علي
كشف الدكتور إسلام حسين المتخصص فى شؤون الفيروسات حقيقة زيادة خطورة فيروس كورونا بعد التحورات التى حدثت له.

وقال إسلام حسين خلال مداخلة هاتفية مع فاضية "اكسترا نيوز" أنه لا يوجد أى شواهد حتى الآن أثبتت أن الفيروس بعد تحوره عدة مرات أصبح أكثر خطورة من بداية ظهوره لأول مرة فى الصين.

وتابع: هناك بعض الشواهد أثبتت أن فيروس كورونا بعد تحوره أصبح أسرع فى الانتشار فقط.

وأكد إسلام حسين أن سلالة كورونا التى ظهرت في إنجلترا، لا تؤثر على فعالية اللقاح، بعكس السلالة التى ظهرت فى جنوب أفريقيا، قائلا: بعض الطفرات فى السلالة التى ظهرت بجنوب افريقيا وانتقلت لدول مثل البرازيل تؤثر على فعالية لقاح كورونا.
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