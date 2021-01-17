عائلة تعثر على اكتشاف مريب خلف مرآة حمام منزلهم الجديد | فيديو





انتقلت عائلة نجمة تيك توك «أنابيل ميكلسون» البالغة من العمر 18 عامًا مؤخرًا إلى منزلهم الجديد في أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية ليتفاجئوا بأسرار خفية.





كانت العائلة تعلم بأن مالك المنزل السابق اعتاد إقامة الحفلات، لكنهم وجدوا مخبأ غريبًا خلف باب سري تغطيه من الناحية الأخرى مرآة الحمام.





شعروا بالحيرة عندما لم يتمكنوا من إزالة المرآة من الحائط فقد كانت ملتصقة وليست معلقة، فقاموا بثقب الجدار من خلفها.





ليجدوا مخبأ غريب، وأرفف، بالإضافة إلى كابينة أسلاك للتحكم في الكاميرات الموجودة بالمنزل، وقد أخفوها بالمرآة.





قبل أن تشتري عائلة أماندا المنزل ادعت نجمة وسائل التواصل الاجتماعي أن المنزل كان ملكًا لتاجر مخدرات يقيم "الحفلات طوال الوقت".





وتابعت: "كان هناك كاميرات تحيط بالمنزل من كل مكان لكن غير معروف وجهة أي منها، وهناك كاميرات أدت إلى البوابة الخلفية حتى يتمكن من السماح للناس بالتسلل".





علاوة على ذلك، ادعت أماندا أن هناك 25000 دولار وجدوها مخبأة في مكان ما بحديقتهم، بعدما جاء شخص ما يبحث عن المال.





منذ ذلك الحين، شاهد أكثر من 2.5 مليون شخص مقاطع فيديو أماندا للمنزل الغريب، وكان الناس متطلعين لمعرفة المزيد عن منزل العائلة الجديد.

يتملكك شعور جيد عند شراء منزل جديد، وبمجرد الانتقال إليه تمارس متعتك في النظر من حولك وتفقد كل تفاصيله، ولكن بعض المنازل تخفي أسرارًا غريبة قد تكون مرعبة بشكل ما.