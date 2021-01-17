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استشاري لبناني: وضع كورونا في البلاد كارثي

الأحد 17/يناير/2021 - 01:39 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال غسان الأعور، استشاري الأمراض الجرثومية، إن لبنان شهدت خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاع واضح وكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن الإصابات وصلت إلى 6 آلاف يوميا و45 حالة وفاة.

وأضاف "الأعور" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الوضع الآن في لبنان كارثي، مشيرا إلى ان سبب زيادة أعداد الإصابات في لبنان هو التجمعات التي حدثت خلال فترة احتفالات بداية العام، منوها إلى أن الحكومة لم تستطيع فرض قوانين صارمة لمنعها.

وتابع: معظم حالات الإصابة تحدث لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أنهم شهدوا تواجد لحالات مازالت في مقتبل العمر وهذا أمر غير مبشر بالمرة.

وأضاف، أن قدرة المستشفيات على استيعاب الحالات وصلت إلى الحد الأقصى لها، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من المرضى مازالوا في قوائم الانتظار والطوارئ بالمستشفيات.

واسترسل: بالأمس استلمت مريض في العناية المركزة وروى لي أنه قضى أسبوع كامل في الطوارئ بدون سرير، وهذا يوضح مدى الكارثة لدينا.
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