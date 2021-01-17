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رياضة

مدرب مصر لليد: لقاء السويد صعب.. واستبعاد أي لاعب من حقي

الأحد 17/يناير/2021 - 04:37 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أشاد الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، بالفوز الذي حققه الفراعنة بنتيجة 38-19 على حساب مقدونيا،  في الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة العالم المقامة حاليا في مصر.

وقال باروندو في تصريحات صجفية: "سعيد جدا بالفوز الكبير من الأهداف، الجميع ظهر بصورة رائعة وحققنا فوزا مهما".

وأضاف: "تنتظرنا مواجهة صعبة أمام السويد بعد غدٍ الإثنين في ختام دور المجموعات وسنجهز لهذه المواجهة فورا".

وتابع: "لا شك أنها مواجهة صعبة وسنسعى لتحقيق الفوز للصدارة بعد التأهل للدور الثاني".

وعن استبعاد إسلام حسن، قال باروندو: "هذا حقي تماما، أملك 24 لاعبا ومن حقي الاستعانة بهم في أي وقت".
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