ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى رحيل فاتن حمامة.. تعرف على قيمة مؤخر صداقها من عمر الشريف

الأحد 17/يناير/2021 - 08:02 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
تحل اليوم ذكرى رحيل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية. 

وتعد لحظة زواج فاتن حمامة والفنان العالمى عمر الشريف هى الاجمل فى حياة الطرفين وشهد مراسم عقد القران الذى جمع بينهما عديد من الترتيبات الخاصة والتى اعلنت عنها فاتن حمامة فى حوار نادر لها. 

وقدم عمر الشريف الى فاتن حمامة هدية ذهبية غالية ومؤخر الصداق كان قيمته 2000 جنيه، وحضر عقد القران والد عمر الشريف الذى ظهر لاول مرة لوالد فاتن حمامة. 

حضر الحفل المخرج يوسف شاهين الذى أقيم فى منزل أسرة فاتن وعندما دخل عانق عمر الشريف وأدمعت عيناه من شدة الفرح وقال إنه سعيد بحضور زفاف أقرب صديق له وأحب فنانة لقلوب الجميع.

وكان والد فاتن وكيلها فى عقد الزواج والمخرجان صلاح أبو سيف وفطين عبدالوهاب شاهدان على العقد، واستغرقت حفلة عقد القران ساعتين انصرف بعدها المدعوون وانتقل العروسان إلى فندق ميناهاوس ليقضيا فيه 15 يومًا، على أن يعودا بعدها إلى شقة فاتن بالزمالك حيث استقر رأيهما على الإقامة هناك.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عايز أموت في مصر وسط أهلي وأحبابي| نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يكشف وصاياه الأخيرة

نجل عبد الباسط يتحدث لـ «صدى البلد» في ذكرى وفاة والده: أوصانا بتقوى الله وتسجيل القرآن بصوته برواية ورش ونشرها .. وهذه وصيته خلال رحلة علاجه بلندن

قصة الحرب الباردة بين فاتن حمامة وماجدة بسبب أين عمري

ترشيحاتنا

لبست البدلة الحمراء.. متهم يحصل على براءة من الإعدام بعد 7 سنوات

عائلة تعثر على اكتشاف مريب خلف مرآة حمام منزلهم الجديد | فيديو

بعد التأهل رسميا .. تعرف على طريق مصر في الدور الثاني لمونديال اليد

أخبار السوشيال ميديا.. رانيا يوسف ترقص مع حسن شاكوش.. فيفي عبده تهاجم مروجي الشائعات.. مينا مسعود يزور الأهرامات

سعر الدولار اليوم 17-1-2021

سأقتلكم جميعًا.. شرطة ألمانيا تغلق مطار فرانكفورت بسبب تهديد إرهابي

Advertisements

رجل عار في محطة مترو يدفع الركاب أسفل القطار.. ونهايته كارثية| صور

سمير صبري يكشف معلومة جديدة في وفاة سعاد حسني .. والسبب الحقيقي لاعتزال شادية

سعر الذهب اليوم الأحد17-1-2021

بعد التأهل رسميا .. تعرف على طريق مصر في الدور الثاني لمونديال اليد

عائلة تعثر على اكتشاف مريب خلف مرآة حمام منزلهم الجديد | فيديو

أهم الأخبار.. مصدر مسئول ينفي خبر وفاة المشير طنطاوي.. فيروس كورونا يظهر داخل الآيس كريم.. ووزير النقل يرد على تساؤلات القطار السريع

لغز رحيل السندريلا .. سمير صبري يكشف كيف قُتلت سعاد حسني في منزلها قبل أن تُلقى من النافذة؟

ليس حرف H.. تعرف على سر شعار هيونداي

في ذكرى رحيل فاتن حمامة.. تعرف على قيمة مؤخر صداقها من عمر الشريف

بالبيجاما.. ناهد السباعي تستعرض يومياتها في البيت.. فيديو

أخبار الرياضة| موعد حسم مصير ساسي .. أحمد سمير: مضيتعتش كأس العالم من الزمالك علشان اتهاجم.. جدو: كان نفسي اعتزل في الأهلي.. ومدرب يد مصر: من حقي استبعد أي لاعب

نشرة أخبار العالم| هدية ترامب لـ مصر.. السودان يرفض محاربة إثيوبيا.. انتخاب خليفة ميركل.. وكورونا في الآيس كريم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

رجل عار في محطة مترو يدفع الركاب أسفل القطار.. ونهايته كارثية| صور

حالة نادرة .. طفلة مولودة بـ 12 إصبعا | فيديو