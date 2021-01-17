رئيس اتحاد اليد: قدمنا مباراة رائعة أمام مقدونيا

وفي سياق آخر دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #منتخب_ مصر بعد فوز المنتخب المصري لكرة اليد على منتخب مقدونيا وتأهله للدور الرئيسي من بطول العالم لكرة اليد.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "‏منتخب مصر يلقن منتخب مقدونيا درسًا قاسيًا في كرة اليد ويكتسحها 38-19 بأداء رجولي وعاااااالمي لتتأهل إلى الدور الثاني من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.. مبروك يا مصريين" و"‏منتخب مصر لكرة اليد عظيم جدًا برافووو يا رجالة".





وقال آخرون: "‏نهاية مباراة منتخب مصر ومقدونيا في كأس العالم لليد بفوز منتخبنا 19/38 مبروك لمنتخبنا وعقبال البطولة إن شاء الله" و"‏منتخب مصر لكرة اليد يتأهل للدور الرئيسي في بطولة العالم لكرة اليد مبرووووووك يا رجااااالة وباذن الله ربنا يكرمكم في اللي جاي"

كشف هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري كرة اليد، عن استعداد منتخب مصر للبطولة، قائلا إنه يأمل أن يكون اداء المنتخب عند حسن ظن الجماهير، فهو دائما ما يحاول أن يحقق ما يتمناه الجمهور.وأضاف "نصر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، اداء المنتخب الأمس كان أفضل بكير من المباراة الأولى، معقبا: المباراة القادمة للمنتخب ستكون أمام منتخب السويد وهو من أقوى المنتخبات في البطولة.وتابع: منتخب السويد حصل على بطولة العالم 4 مرات، ولكننا نأمل في منتخبنا ونهدف في التأهل كـ أول المجموعة.