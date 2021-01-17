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مشرفة حفل افتتاح مونديال اليد: مرحلة التنفيذ كانت التحدي الأكبر

الأحد 17/يناير/2021 - 04:01 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
كشفت سلمى الغندور، مدير بقسم خدمة العملاء بشركة سينرجى المشرفة على تنفيذ حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد، عن الاستعدادات الخاصة بحفل الافتتاح، قائلة إنه فور الاستقرار على فكرة الافتتاح بدأنا في العمل والاستعداد له وذلك منذ 4 أشهر، ومرحلة التنفيذ كانت هي التحدي الأكبر.

وتابعت سلمى الغندور خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سيبي سي"، أن أكبر واهم مرحلة تمثلت في الفترة الأخيرة الخاصة بوضع الرتوش الأخيرة  للحفل، لأنها تمت خلال ذروة الموجة الثانية من كورونا، مشيرة إلى أن هذه الفترة تطلبت الكثير من الإجراءات والالتزام.

وأضافت: اللجنة قامت باستغلال التكنولوجيا وقمنا بعمل اجتماعات افتراضية من اجل الاتفاق على الحفل، مشيرة إلى أن اللجنة انقسمت إلى جزئين أحدهما داخل الفقاعة وأخرين بالخارج حتى يتم تجهيز الحفل على المستوى المرجو.


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