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رياضة

جدو: تمنيت الاعتزال في الأهلي وفيروس كورونا سبب اعتزالي

الأحد 17/يناير/2021 - 04:01 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد محمد ناجي "جدو" لاعب منتخب مصر السابق، أن قرار اعتزاله جاء لعدة أسباب، من بينها فترة التوقف الطويلة للمسابقات بسبب فيروس كورونا في عام 2020.

وأشار جدو في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورت 2، إلى أنه شعر بالضيق بعد إعلانه قرار الاعتزال عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي.

وقال جدو: "فترة كورونا كانت سببًا في إتخاذ قرار الاعتزال، كان بإمكاني اللعب لمدة أطول ولكني أُرهقت نفسيًا وذهنيًا وبدنيًا، وأخذت رأي العديد من المقربيين لي مثل عصام الحضري وحسام غالي ومحمد زيدان وعماد متعب".

وأضاف: "شعرت بالضيق بعدما كتبت على تويتر أنني قررت الاعتزال، وزوجتي لم تكن تعلم بالأمر وفوجئت بوصول رسائل لها على هاتفها بأنني أصبحت تريند بعد إعلاني القرار".

واختتم: "بكيت بعد قرار اعتزالي، كنت أتمنى الاعتزال في الأهلي ولكن الظروف لم تسمح، لو أحد تحدث معي في بداياتي وقال لي ما حدث في مسيرتي لم أكن لأصدقه نهائيًا".
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