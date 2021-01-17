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سيارات

نصائح هامة لاصطحاب الحيوانات الأليفة بالسيارة

الأحد 17/يناير/2021 - 07:01 ص
الحيوانات الاليفة
الحيوانات الاليفة
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صبري طلبه
ربما تصاب الكثير من الحيوانات الأليفة بحالات من الاكتئاب، إذا لم تحظ بعوامل التنزه المختلفة، ولكن عندما يرتبط الأمر باصطحابها داخل سيارتك، فلابد من اتباع العديد من الوسائل الخاصة معه، لحمايته من المخاطر وأيضًا للحفاظ على سيارتك.

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أفضل النصائح الخاصة بقائدي السيارات، في حالة اصطحاب الحيوانات الأليفة.

1- عوامل السلامة
من الضروري على قائد السيارة أن يقوم بفتح جزء مناسب من الزجاج، وذلك لضمان عدم خروج رأس الحيوان كاملة، حتى لا يؤذي أحد المارة وأيضا لكي لا يتعرض للمخاطر المختلفة، ويجب أيضا عدم تركه وحيدا داخل السيارة، واختيار درجة حرارة مناسبه للتنزه.

2- أوقات التغذية
يفضل أن نتجنب تغذية الحيوان قبل التنزه أو السفر مباشرة، و الابتعاد تماما عن الوجبات الدسمة، والحرص على أن يدخل مرحاضه الخاص قبل الانطلاق نحو الرحلة.

3-  حالات السفر
إذا كنت تصحب حيوانك الأليف في رحلة طويلة، فلابد من اتباع عدة مهام وهي، حقيبة السفر، التدريبات المناسبة، ربط حزام الأمان الخاص به.

4- حماية السيارة
لحماية سيارتك فمن الضروري احكام حركة الحيوان الأليف، ووضع بطانة خاصة على المقعد، و ذلك لتجنب الخدوش، و الفضلات، وأيضا حركة اللعاب.

5-  وسائل الراحة
يجب أيضا توفير عنصر الراحة والأمان، وطمأنة الحيوان الأليف دائما إذا كان الأمر جديد عليه و يفضل أن نضع معطفا ناعما على جسمه واعطاءه لعبته المفضلة، ولا نسعى أن نتحلى بقيادة مثالية خالية من الانحرافات أو السرعات الزائدة.
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