نصائح هامة لاصطحاب الحيوانات الأليفة بالسيارة

1- عوامل السلامة



2- أوقات التغذية



3- حالات السفر



إذا كنت تصحب حيوانك الأليف في رحلة طويلة، فلابد من اتباع عدة مهام وهي، حقيبة السفر، التدريبات المناسبة، ربط حزام الأمان الخاص به.





4- حماية السيارة

5- وسائل الراحة

