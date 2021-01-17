أسماء جلال تروج لمسلسلها الجديد

بوستر ترويجي لمسلسلها الجديد " انصاف مجانين"، والذي يعرض حاليا وتظهر في الصورة برفقة الفنان أحمد خالد صالح. نشرت الفنانة أ سماء جلال صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تضمنت





واكتفت أسماء بالتعليق على الصورة قائلة :"#انصاف_مجانين".

















وشاركت أسماء جلال في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" مع النجمة دينا الشربيني، والذي يعرض حاليًا على إحدى الفضائيات.





"لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة واستكمل التصوير أحمد شفيق وتامر عشري.





العمل بطولة دينا الشربيني، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوي، على قاسم، أحمد صفوت، أسماء أبو اليزيد.