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فن

أخبار الفن.. النجوم في حفل زفاف نادر حمدي.. حقيقة زواج سمير صبري من سماح أنور.. ورانيا يوسف ترقص على بنت الجيران

الأحد 17/يناير/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها.


نجوم الفن والمشاهير فى حفل زفاف الملحن نادر حمدى وسارة حسنى .. صور

احتفل الفنان والملحن وعضو فريق واما نادر حمدي بزفافه من المنتجة سارة حسني بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة بحضور الشاعر تامر حسين وبعض الأصدقاء.


حقيقة زواج الفنان سمير صبري من سماح أنور

قال سمير صبرى إن علاقته بالفنانة سماح أنور هي علاقة عائلية جدًا ولايوجد أى علاقة أخرى بينهما، لافتا إلى أنه كانت تربطه بوالدها ووالدتها علاقة قوية جدًا، مشيرا إلى أن الفرق بينهم٢٠ عاما على الأقل وأنه ليس من أنصار مثل هذه العلاقات.


إحنا ولاد بلد وجدعان .. عمرو الليثي يتضامن مع حورية فرغلي وسوسن بدر ويسرا اللوزي ضد التنمر

انتقد الاعلامى الدكتور عمرو الليثى، بمقدمة برنامجه "واحد من الناس"، على شاشة "الحياة"، حالة التنمر المنتشرة على السوشيال ميديا، والتى نالت مؤخرا من بعض الفنانين، ومنهم سوسن بدر و حورية فرغلى و يسرا اللوزى ، وايضا حادثة سحل احد ذوى الهمم .


سمير صبري: بليغ حمدي قال محدش يبوس وردة في فيلم حكايتي مع الزمان

قال الفنان سمير صبرى إن بليغ حمدى طلب ألا يقبل أحد الفنانة وردة في فيلم حكايتى مع الزمان.


برفقة حسن شاكوش.. رانيا يوسف ترقص على ألحان بنت الجيران

نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، من برنامج ليلة الخميس على قناة MBC مصر

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