بقبلة على الخد...كريم فهمي وزوجته يتألقان في حفل زفاف نادر حمدي

نشر الفنان كريم فهمي صوراً جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.





و ظهر كريم فهمي برفقه زوجته في صور رومانسية وقبلة علي الخد وذلك من حفل زفاف الفنان نادر حمدي وعروسه المنتجة سارة حسني .





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واحتفل الفنان والملحن وعضو فريق واما نادر حمدي بزفافه على المنتجة سارة حسني بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة بحضور الشاعر تامر حسين وبعض الأصدقاء.





وحضر كل من الفنان أكرم حسنى والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ ومحمد نور وتوما ومحمد سراج.