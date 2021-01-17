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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17-1-2021 بمحافظات مصر

الأحد 17/يناير/2021 - 08:23 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 17- 1- 2021، في القاهرة والمحافظات.
 
وتشهد الأحوال الجوية، خلال الفترة المقبلة تراجعا في درجات الحرارة، يصاحب ذلك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بمحافظات الصعيد، وتشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون الطقس ما بين الممطر والمعتدل على القاهرة نهارا مائل للبرودة ليلا.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى انتهاء الشبورة المائية الكثيفة.

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي: 

القاهرة الصغرى 11 والعظمى  20
 
الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19
 
مطروح الصغرى 12 والعظمى 19 
 
دمياط الصغرى 12 والعظمى 19
 
بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 19
 
شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22
 
الغردقة الصغرى 13 والعظمى 23
 
الأقصر الصغرى 9 والعظمى 22

أسوان الصغرى 10 والعظمى 22
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