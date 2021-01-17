تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم الأحد

ستعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» اليوم الأحد، تقريرا خاصا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة.





وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم هادئة، وأن طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر، به حالة من السيولة المرورية، أما المتجه إلى التحرير وغمرة به بعض التكدسات المرورية المتوسطة ولكن غير المؤثرة في الحركة المرورية.



