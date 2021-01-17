أبوظبي تضيف قطر لقائمة كورونا الخضراء.. اندلاع تظاهرات عنيفة في تونس.. وتفاصيل لقاء محمد بن زايد وملك الأردن أبرز اهتمامات الصحف الإماراتية

إصابات كورونا العالمية تصل إلى 94.2 مليون والوفيات 2.02 مليون

بن راشد: الإمارات تقدمت عالميا في مجال الأمن والأمان

بيلوسي تتعهد بمطاردة أتباع ترامب في النواب الأمريكي









تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على تصريحات حاكم دبي التي أكد خلالها التقدم الإماراتي في مجالات الأمن والأمن إقليميا وعالميًا.









محمد بن راشد: الإمارات حققت مكانة متقدمة في مجال الأمن والأمان إقليميًا وعالميًا

وبحسب "الإمارات اليوم"، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات حققت مكانة متقدمة في مجال الأمن والأمان إقليميًا وعالميًا، بما يضمن تأكيد ريادتها وحرصها على ترسيخ أسس الأمن وضمان الأمان للمجتمع بمختلف فئاته ومؤسساته، وبما يواكب متطلبات العصر ويؤكد القدرة العالية على مواجهة التحديات.





وأشاد بالتطور الكبير الذي باتت عليه المنشآت، والجاهزية العالية للأفراد، والجهود المخلصة التي يبذلها رجال الأمن، بحرصهم على التحديث والتدريب المستمر، وتوظيف أحدث التقنيات وفق أعلى المعايير الدولية المعمول بها في المجال الأمني، وأثنى على الدور المهم الذي يضطلع به جهاز أمن الدولة في دبي، وما يقوم به من جهود حثيثة تسهم في إرساء الأمن والأمان في المجتمع والحفاظ على مكتسباته.









محمد بن زايد وعبد الله الثاني يدعوان لدعم جهود السلام

وبحسب "الخليج"، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، خلال اللقاء الذي عقد، أمس السبت بينهما، في قصر الشاطئ في أبوظبي، العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها لمصلحة شعبيهما، وتبادلا وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، محل الاهتمام المشترك.





ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية اللقاء، بأخيه الملك عبد الله الثاني، ونقل إليه تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات والأردن وحرص الإمارات على تعزيز هذه العلاقات وفتح آفاق جديدة في مختلف المجالات بما يدعم التطلعات المشتركة للتنمية والتقدم والرخاء.





وتناولت المباحثات بين الجانبين، آخر التطورات والمستجدات في المنطقة ونتائج قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت أخيرًا في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية.





وأكدا أهمية التعاون والتشاور المستمرين في هذه التطورات، ودعم الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسوية الصراعات والأزمات فيها عبر الحوار والطرق السياسية، بما يعود بالخير والنماء على شعوبها.





كما بحثا تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل من أجل السلام، وإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما يحقق المصلحة المشتركة لدول المنطقة وتنمية شعوبها.





ورحب الملك عبد الله الثاني، بمخرجات القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأسهمت في تعزيز التضامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.









مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات عسكرية حوثية في 3 محافظات يمنية

وبحسب "الإمارات اليوم"، أفشلت قوات الجيش اليمني والقبائل مسنودَين بالتحالف العربي لدعم الشرعية، هجومًا لميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة جبل مراد جنوب محافظة مأرب، مع استمرار المعارك في جبهات رحبة وجبل مراد، مع إعادة الانتشار للجيش في جبهة المشجح غرب مأرب، فيما قصفت مقاتلات التحالف مواقع وأهدافًا عسكرية مشروعة للميليشيات في صعدة ومأرب والجوف، ودمرت تعزيزات وآليات عسكرية حوثية، وأفشلت القوات المشتركة هجومًا للميليشيات شمال لحج، مع استمرار الخروق الحوثية في الحديدة.





وتفصيلًا، أفشلت قوات الجيش اليمني والقبائل مسنودين بالتحالف العربي هجومًا لميليشيات الحوثي في جبهة جبل مراد جنوب محافظة مأرب، كانت الميليشيات تحاول من خلاله تحقيق انتصار ميداني لرفع معنويات عناصرها المنهارة عقب الخسائر التي تكبدتها، أخيرًا، في جبهات رحبة وجبل مراد.





وذكرت مصادر ميدانية أن ميليشيات الحوثي فشلت في فرض طوق على قوات الجيش في جبل مراد، حيث تدخلت مقاتلات التحالف من خلال شنها غارات على آليات وتحركات حوثية في المنطقة، ما أدى إلى كسر الهجوم وإفشال محاولة تطويق قوات الجيش والقبائل في المناطق الواقعة بين مديريتي جبل مراد ورحبة، وأدى الاستهداف إلى مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات، وتدمير أربع آليات قتالية وكمية كبيرة من الأسلحة.





وفي غرب مأرب، أكدت مصادر عسكرية قيام الجيش والقبائل بالانتشار في مناطق واسعة من جبهة المشجح بمديرية صرواح، عقب وصول تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة للجيش اليمني، تضم آليات عسكرية وأسلحة نوعية بهدف بدء عملية عسكرية لاستكمال تحرير صرواح، والدخول إلى ريف العاصمة صنعاء من جهة خولان الطيال.









إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 94.2 مليون والوفيات 2.02 مليون

وبحسب "البيان"، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 على مستوى العالم 94 مليونا و166 ألفا و933 حالة حتى الساعة 19.39 بالتوقيت العالمي الموحد مساء أمس السبت، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.





وتسبب كوفيد-19 في وفاة مليونين و15 ألفا 631 شخصا حتى الآن.









أبوظبي تضيف هذه الدول للقائمة الخضراء المعفية من الحجر الصحي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي زيادة عدد الدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي، بعدما أضافت البحرين ليرتفع عدد الدول والمناطق والأقاليم ضمن القائمة الخضراء من 17 إلى 18.





وبحسب آخر تحديثات الدائرة اليوم، تشمل القائمة حاليًا كلًا من الصين، الكويت، المملكة العربية السعودية، بروناي، تايبيه، تايلاند، جزيرة آيل أوف مان، جمهورية ساو تومي وبرينسيب، سانت كيتس ونيفيس، سلطنة عمان، قطر، كاليدونيا الجديدة، ماكاو (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)، منغوليا، موريشيوس، نيوزيلندا وهونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).





وذكرت الدائرة أن تحديث القائمة يتم بناءً على تطورات انتشار فيروس «كوفيد19» عالميًا، موضحة أنه قد تتغير أسماء الدول المصرح بها. وعاودت أبوظبي اعتبارًا من 24 ديسمبر الماضي استقبال السيّاح الدوليين رسميًا وذلك بعد تحديث لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي الإجراءات المطبقة بما فيها إجراءات دخول الزوار الدوليين.





وتطبق إمارة أبوظبي آلية وقائية حازمة وتحدث الإرشادات المتعلقة باستمرار للتأكد من الحفاظ على أعلى المعايير العالمية حرصًا على صحة وسلامة سكانها وزوارها، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات أمانًا في العالم.









احتجاجات عنيفة تجتاح مدنًا تونسية وسط غضب على تردي الأوضاع الاقتصادية

وبحسب "البيان"، قال شهود ووسائل إعلام محلية إن مواجهات ليلية عنيفة بين الشرطة وشبان اندلعت مساء أمس السبت في ست مدن تونسية على الأقل من بينها العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية وسط سخط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.





تأتي المواجهات العنيفة مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي اطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي احتجاجا على الفقر وتفشي البطالة وفجرت انتفاضات الربيع العربي.





والاحتجاجات اختبار حقيقي لحكومة هشام المشيشي الذي قرر اليوم السبت إجراء تعديل وزاري واسع وزارة شمل عدة وزارات من بينها الداخلية والعدل والطاقة.





وقال شهود في سوسة إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين الذين اغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات.





وقالت مصادر أمنية إن شبانا اقتحموا محلات تجارية وسرقوا محتوياتها. وجرت مواجهات في مدينة القلعة الكبرى المحاذية لسوسة أيضا.





كما اندلعت احتجاجات عنيفة في عدة مناطق بالعاصمة من بينها حي التضامن والملاسين وفوشانة والسيجومي.









بيلوسـي تتوعـد بمقاضـاة مشـرعـين متـواطـئين

وبحسب "الخليج"، قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إنه ينبغي مقاضاة أي مشرع ساعد مؤيدي الرئيس دونالد ترامب على اقتحام مبنى الكونجرس، وأعلنت أن جنرالًا متقاعدًا تولى سابقًا تنسيق العمليات العسكرية خلال إعصار كاترينا سيشرف على مراجعة أمنية فورية لتدابير الأمن في الكابيتول.





وقالت بيلوسي: «إذا تبين أن أعضاء بالكونجرس شاركوا في هذا التمرد المسلح، أو ساعدوا وحرضوا على الجرائم، فإنه سيتعين اتخاذ إجراء خارج الكونجرس فيما يخص المقاضاة».





من جهة أخرى، أعلنت بيلوسي أن جنرالًا متقاعدًا تولى سابقًا تنسيق العمليات العسكرية خلال إعصار كاترينا سيشرف على مراجعة أمنية فورية لتدابير الأمن في الكابيتول، بعد أسبوع من اقتحام أنصار ترامب المبنى.





وقالت المسئولة الديمقراطية لصحفيين: «يجب أن نخضع كامل المركّب إلى التدقيق في ضوء ما حدث، ومع اقتراب التنصيب»، في إشارة إلى أداء بايدن اليمين الأربعاء المقبل أمام الكابيتول ليصبح الرئيس الأمريكي السادس والأربعين.



