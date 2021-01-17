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فن

شاهد.. ملك وليلى أحمد زاهر في أحدث ظهور لهما عبر إنستجرام

الأحد 17/يناير/2021 - 08:37 ص
ملك و ليلي احمد زاهر
ملك و ليلي احمد زاهر
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ندى فكري
نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وظهرت ملك في الصورة مع شقيقتها ليلي أحمد زاهر بإطلالات سوداء مما لفت انتباه متابعيها.

وكان الفنان أحمد زاهر هنأ نجلته ملك بانضمامها لأبطال مسلسل لؤلؤ. 

ونشر أحمد زاهر صورة له نجلته وعلق عليها قائلا: "حبيبتي يا ملوكه مبروك يا قلبي اول يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ نورتي المسلسل وإن شاء الله تكسري الدنيا".

وشارك أحمد زاهر مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره  وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.
شاهد.. ملك وليلى أحمد زاهر في أحدث ظهور لهما عبر إنستجرام
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