شاهد.. ملك وليلى أحمد زاهر في أحدث ظهور لهما عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت ملك في الصورة مع شقيقتها ليلي أحمد زاهر بإطلالات سوداء مما لفت انتباه متابعيها.

وكان الفنان أحمد زاهر هنأ نجلته ملك بانضمامها لأبطال مسلسل لؤلؤ.





ونشر أ حمد زاهر صورة له نجلته وعلق عليها قائلا: "حبيبتي يا ملوكه مبروك يا قلبي اول يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ نورتي المسلسل وإن شاء الله تكسري الدنيا".



