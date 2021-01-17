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رياضة

صرف بدلات الحكام عن الموسم الحالي في الدوري.. اليوم

الأحد 17/يناير/2021 - 08:34 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
تبدأ اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، اليوم، الأحد، في صرف مستحقات الحكام منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخه.

ومن المقرر أن يسري القرار على جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري في الأقسام المختلفة.

يأتي ذلك بعد انتهاء اللجنة من صرف المستحقات المتأخرة للحكام عن الموسم الماضي والتي قدرت بنحو خمسة ملايين جنيه.

وغادر القاهرة امس الجمعة ٥ حكام مصريين متوجهين إلى الجزائر من أجل المشاركة فى إدارة تصفيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٣ يناير الجاري.

وضمت قائمة خماسي التحكيم المصري الثنائى الدولى إبراهيم نورالدين وأمين عمر والمساعدين هاني عبدالفتاح وأحمد حسام طه وشاهندة المغربي ممثلة عن التحكيم النسائى.

واختار اتحاد شمال إفريقيا خمسة حكام من مصر للمشاركة في إدارة تصفيات كأس الأمم الإفريقية للناشئين المقرر إقامتها فى المغرب.

يأتي ذلك بعدما تم الإعلان عن إلغاء منافسات بطولة كأس العالم للشباب بسبب تداعيات فيروس كورونا فى ربوع دول العالم.

يذكر أن منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين انسحب من دورة شمال إفريقيا فى تونس بعد انتشار فيروس كورونا فى صفوف شباب الفراعنة.

وأحالت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى تم صياغته تحت إشراف اللجنة التى ترأسها المستشار حسين حلمى وأدان خلاله القصور الطبي والإدارى فى جهاز منتخب الشباب بالكامل.
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