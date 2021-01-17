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الأوقاف: تخصيص 2.5 مليون جنيه لتطوير وترميم مسجد الروضة بشمال سيناء ..فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 09:24 ص
وكيل وزارة الأوقاف
وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة
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ريهام فيكتور
قال الدكتور أيمن أبو عمر ، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إنه تم تخصيص 2.5 مليون جنيه لصيانة وترميم مسجد الروضة بشمال سيناء، وكل ذلك يأتى فى إطار مجموعة من الاقتراحات والإنشاءات التى تقوم بها محافظة شمال سيناء.

وأضاف  أبو عمر ، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن تكلفة ترميم وصيانة المسجد تدخل فى حوالى 11 مليون جنيه، مشيرا إلى أن 2.5 مليون جنية الأوقاف تدفع منهم مليون ونصف من الموارد الذاتية ، وهو ما يأتى فى خطة الأوقاف المستمرة فى تطوير بيوت الله سبحانه وتعالى وإعمار المساجد .

وتابع أن إعمار المسجد يليق بقدسيته ومكاننته، من خلال المعنى وليس المبنى فقط ، منوهًا إلى أن هناك منح تطوير شاملة للمباني والبنيان والإنسان وهي الخطة التى تسير عليها الدولة فى بناء الشخصية الوطنية المتكاملة  .

وأكد أن الامام جزء من شخصية المجتمع لتصدير صورة الاسلام الصحيح ، مشيرًا إلى أن الوزير أعلن عن منحة لجميع أئمة أسوان لتطوير من مستوى الأئمة لنصل به لصورة الإمام العصرى .
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