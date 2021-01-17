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محافظات

والد الطفلة المصرية صاحبة لقب أشهر طفلة أزياء في العالم: تحب مصر وتشارك حاليا في فيلم سينمائي

الأحد 17/يناير/2021 - 09:40 ص
تيا
تيا
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ايمن محمد
كرمت مجلة ايرينا الروسية الصادرة في العاصمة موسكو  الطفلة المصرية تيا حمدي حسن ملكة جمال أطفال روسيا بلقب أشهر طفلة عارضة أزياء في العالم. 

وقالت المجلة إن الطفلة تيا حمدي حسن تحظي بقبول لدي المجتمع الروسي والمصري نظرا لمواهبها المتعددة وإقبال شركات الإعلانات عليها لعرض أزياء الأطفال. 

وقال والدها حمدي حسن أن تكريم المجلة الروسية لابنته جاء بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها  مشيرا إلي  أنه يتمني من المصريين أن يقدموا لها التهنئة  لأنها تحب مصر  وخاصة شرم الشيخ  وسوف تعود مرة أخري لمدينة السلام. 

وكانت فازت  الطفلة المصرية تيا حمدي  ملكة جمال أطفال روسيا بالمركز الأول لبطولة روسيا للكاراتيه  وذلك بعد إعدادها وتدريبها في مدرسة المواهب الروسية.

وقد حصل  موقع " صدي البلد الاخباري " علي صور وفيديوهات  للطفلة تيا في إطلالة جديدة  بالملابس الشتوية  في أجواء الثلج بروسيا. 

 وقال والدها حمدي حسن  الذي يعمل  بشرم  الشيخ  إن الحكومة الروسية دعت ابنته تيا حمدي لمقر الحكومة وتم تكريمها . 

 وأضاف أن ابنته سوف تشارك في تصوير فيلم بعنوان " اليس  في بلاد العجائب " مشيرا إلي إن ابنته تيا  تعاقدت معها كبري شركات الإعلانات  الروسية  لعمل إعلانات عن ملابس الأطفال  وأنها أصبحت نجمة  في المجتمع الروسي  وتمني أن تعود لشرم الشيخ   قريبا. 

وكانت فازت تيا حمدي حسن المولودة في شرم الشيخ لأب مصري وأم روسية بلقب ملكة جمال أطفال روسيا  ولاقت إعجاب المجتمع الروسي. 

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