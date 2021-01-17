حل سحري.. تعرف على أسهل الطرق لـ ابتسامة جذابة

الحصول على ابتسامة جميلة أصبح هدف للجميع سواء السيدات أو الرجال، وتعتبر الفينير من أسهل الطرق للحصول على ابتسامة جذابة ، ولكن تكثر الأسئلة عن كيفية التعامل معها بعد تركيبها.





وقال دكتور هيثم عثمان أخصائي تجميل وجراحة الأسنان، أن فينير الأسنان عبارة عن وضع قشرة تجميلية يتم تصنيعها من مواد خزفية صلبة ناصعة البياض في معامل متخصصة بمقاسات معينة تختلف من شخص إلى آخر، وبمجرد الانتهاء من صعنها بشكل يلائم المريض يتم على الفور لصقها على الأسنان من الجهة الخارجية لعلاج بعض المشاكل المتعلقة بها.





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وأضاف اخصائي تجميل وجراحة الأسنان، إن استخدام تقنية فينير الأسنان تعمل على إخفاء عيوب الأسنان، كما أنه لا يحتاج لجراحة أو تخدير، وتتميز بأن نتائجها طويلة الأمد تمتد لعشرة أعوام، كما أن المواد الداخلة في تصنيعها تتقبلها اللثة وجيدة ولا تسبب عواقب سلبية.





وأشار هيثم عثمان، إلى أن من مميزات الفينير أنه لا يتغير لونه مع الوقت، ولا يحتاج إلى عناية خاصةً أو عقاقير بعد تركيبه، فقط العناية اليومية بالأسنان، موضحا أن المرشحون لعمل الفينير للأسنان هم الأشخاص الذين يعانون من بعض المشكلات، مؤكدا أنه لا يعالج أو يمنع تسوس الأسنان، ولابد أن تكون أيضا خالية من الالتهابات.





وأشار إلى أن العديد من الفتيات يلجأن إلى إجراء تجميلي للحصول على ابتسامة هوليود أو الحصول على ابتسامة تخلو من العيوب، ويعتبر عالم تجميل الأسنان دائم التطور ويتم إدخال التقنيات الحديثة به طوال الوقت ومن أبرز التقنيات الحديثة المتواجدة هي استخدام فينير الأسنان.