أكاديمية المعلمين: بدء استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين اليوم

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن فتح الموقع الإلكتروني الخاص بالأكاديمية اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 17 يناير 2021 لتسجيل استيفاء متطلبات شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين ، وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة في تاريخ 17 يناير 2021 ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 31 مايو 2021.









‏وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين علي مدير الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين والأخصائيين المساعدين ومراجعة البيانات، والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية ، وتدقيق صحة بيانات المتقدمين واستيفائها دون كشط أو تعديل واعتمادها من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات.





‏وتعتبر الإدارة التعليمية مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة البيانات وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021 وحتى الخميس 27 مايو 2021.





‏كما شددت على ضرورة التنبيه على المعلمين والأخصائيين المساعدين الذين تنطبق عليهم شروط التقدم بتسليم ملفاتهم على أن يحتوي الملف على الآتي :





‏صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة والمعتمدة من شئون العاملين ، و نسخة طبق الاصل من عقد المعلم المساعد مستوفي كافة البنود ، وشهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية ، وإفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار من الانتهاء من محو امية 10 من المواطنين الأميين بالمحافظة ، أو شهادة اجتياز برنامج المعلمون أولا و الذي يعد شرطا خاصا فقط بالمتعاقدين في مسابقة ال٣٠ ألف معلم والمسابقة التكميلية لها ، بالإضافة إلى شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ‏ICDL ، ‏أو شهادة البرنامج تدريبي المهارات الأساسية في تطبيقات أوفيس ، ونظام التشغيل Windows و المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.





‏ويشترط أيضا تقديم تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة ، وصورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شؤون العاملين بالإدارة التعليمية ، وشهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كلية التربية ، كما يشترط تقديم مفردات مرتب موضحا به بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد ، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي.





‏ويتحمل المعلم المساعد مسؤولية عدم تقديم الملف الخاص به مستوفي المطلوب ، وما يترتب عليه من آثار في المواعيد المحددة إلى الادارة التعليمية.





ويتم التنبيه مشددا على مسؤولية الإدارة التعليمية في تجميع الملفات واستيفاء كشوف البيانات وإرسالها إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابع له وذلك اعتبارا من الأحد الموافق 16 يناير 2021 وحتى الخميس الموافق 27 مايو 2021 ، وتتحمل الإدارات التعليمية مسؤولية عدم تسليم الملفات لفرع الأكاديمية التابع وما يترتب عليه.



