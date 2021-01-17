ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أكاديمية المعلمين: بدء استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين اليوم

الأحد 17/يناير/2021 - 08:48 ص
الاكاديمية المهنية
الاكاديمية المهنية للمعلمين
Advertisements
ياسمين بدوي
أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن فتح الموقع الإلكتروني الخاص بالأكاديمية اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 17 يناير 2021 لتسجيل استيفاء متطلبات شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين ، وذلك لمن مضى على تعاقدهم  سنة في تاريخ 17 يناير 2021 ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 31 مايو 2021.


‏وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين علي مدير الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين والأخصائيين المساعدين ومراجعة البيانات، والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية ، وتدقيق صحة بيانات المتقدمين واستيفائها دون كشط أو تعديل واعتمادها من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات.

‏وتعتبر الإدارة التعليمية مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة البيانات وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021 وحتى الخميس 27 مايو 2021.

‏كما شددت على ضرورة التنبيه على المعلمين والأخصائيين المساعدين الذين تنطبق عليهم شروط التقدم بتسليم ملفاتهم على أن يحتوي الملف على الآتي :

‏صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة والمعتمدة من شئون العاملين ، و نسخة طبق الاصل من عقد المعلم المساعد مستوفي كافة البنود ، وشهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية ، وإفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار من الانتهاء من محو  امية 10  من المواطنين الأميين بالمحافظة ، أو شهادة اجتياز برنامج المعلمون أولا و الذي يعد شرطا خاصا فقط بالمتعاقدين في مسابقة ال٣٠ ألف  معلم والمسابقة التكميلية لها ، بالإضافة إلى شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ‏ICDL ، ‏أو شهادة البرنامج تدريبي المهارات الأساسية في تطبيقات أوفيس ، ونظام التشغيل Windows و المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

‏ويشترط أيضا تقديم تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة ، وصورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شؤون العاملين بالإدارة التعليمية ، وشهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كلية التربية ، كما يشترط تقديم مفردات مرتب موضحا به بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد ، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي.

‏ويتحمل المعلم المساعد مسؤولية عدم تقديم الملف الخاص به مستوفي المطلوب ، وما يترتب عليه من آثار في المواعيد المحددة إلى الادارة التعليمية.

ويتم التنبيه مشددا على مسؤولية الإدارة التعليمية في تجميع الملفات واستيفاء كشوف البيانات وإرسالها إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابع له وذلك اعتبارا من الأحد الموافق 16 يناير 2021 وحتى الخميس الموافق 27 مايو 2021 ، وتتحمل الإدارات التعليمية مسؤولية عدم تسليم الملفات لفرع الأكاديمية التابع وما يترتب عليه.

‏وعلى المديرية التعليمية في حالة تجاوز المعلمين المساعدين مدة التعاقد سنتين في تاريخ 31 مايو 2021 ، إعداد مذكرة عرض على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعد اخذ رأي المحافظ المختص ، لتجديد التعاقد لمدة سنة من تاريخ انتهاء مدة السنتين ، على أن يتم عند التقدم إرفاق صورة طبق الأصل من موافقة وزير التربية والتعليم على تجديد التعاقد لمدة سنة ثانية مع كل عقد من العقود التي تجاوزت مدة السنتين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يصدر قرارًا بترقية 301784 معلما

محافظ المنيا يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

محافظ الشرقية يُصدر قرارين بترقية وتوفيق أوضاع 24 ألف معلم وأخصائي

أكاديمية المعلمين: 31 يناير آخر فرصة لاستيفاء متطلبات نيَل شهادة الترقي

بدء استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية لـ المعلمين .. الأحد

تأجيل تدريبات الكادر لمعلمي الأزهر وإعلان ضوابط إجرائها

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. النجوم في حفل زفاف نادر حمدي.. حقيقة زواج سمير صبري من سماح أنور.. ورانيا يوسف ترقص على بنت الجيران

عيار 21 يسجل 802 جنيه.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 17-1-2021

نشرة أخبار العالم| هدية ترامب لـ مصر.. السودان يرفض محاربة إثيوبيا.. انتخاب خليفة ميركل.. وكورونا في الآيس كريم

الباذنجان يسجل 3 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 17-1-2021

برئاسة المستشار حنفى جبالى .. مجلس النواب يعقد الجلسة العامة اليوم

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17-1-2021

Advertisements

رجل عار في محطة مترو يدفع الركاب أسفل القطار.. ونهايته كارثية| صور

سمير صبري يكشف معلومة جديدة في وفاة سعاد حسني .. والسبب الحقيقي لاعتزال شادية

سعر الذهب اليوم الأحد17-1-2021

لغز رحيل السندريلا .. سمير صبري يكشف كيف قُتلت سعاد حسني في منزلها قبل أن تُلقى من النافذة؟

حقيقة دوي انفجار سمع في الدقهلية

بعد التأهل رسميا .. تعرف على طريق مصر في الدور الثاني لمونديال اليد

ينتشر في 210 دول والعراق الأولى عربيا.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ 93 مليونا

عائلة تعثر على اكتشاف مريب خلف مرآة حمام منزلهم الجديد | فيديو

خلطة موسيمانى.. تغييرات جديدة فى تشكيل الأهلى أمام البنك الأهلي اليوم

أهم الأخبار.. مصدر مسئول ينفي خبر وفاة المشير طنطاوي.. فيروس كورونا يظهر داخل الآيس كريم.. ووزير النقل يرد على تساؤلات القطار السريع

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

الصغرى تصل 9 درجات.. الأرصاد: غدا انخفاض في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنسبة 99.4%.. عالم مصري يخترع جهازا لتوليد أعلى طاقة من الشمس | فيديو

بإطلالة عصرية.. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

رجل عار في محطة مترو يدفع الركاب أسفل القطار.. ونهايته كارثية| صور