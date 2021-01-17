حملة مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة بحي ثان الزقازيق

أكدت ثناء فوزي رئيس حي ثان الزقازيق أنه بناء على توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بشأن المتابعة المستمرة لإزالة الأعمال المخالفة بنطاق الحى، شنت رئاسة حى ثان الزقازيق بالتنسيق مع مدير الإدارة الهندسية ومسؤول الاشغالات ورخص المحلات والتفتيش والمتابعة حملة لإزالة الاشغالات المخالفة بنطاق حى ثان الزقازيق.

وأضافت رئيس حي ثان الزقازيق انه تم رفع الاشغالات وإزالة تلتوار مخالف بالقومية خلف مستشفى المبرة وغلق محلات بدون ترخيص بنطاق حى ثان الزقازيق مخالفة للقانون ولاتزال الأعمال مستمرة.

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وعلي جانب آخر فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية تنفيذ أعمال إستكمال انشاء مشروع حائط ساند بطول 200 متر وتغطية ترعة سعود بتكلفة مالية ٤ ملايين و٣٤٠ ألف جنيه ، بنطاق مركز ومدينة الحسينية.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة وضعت خطة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية ، وذلك لترشيد الفاقد من المياه وضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكميات الكافية.

من جانبه قام المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية ، بمتابعة نسب تنفيذ أعمال إستكمال إنشاء مشروع حائط ساند بطول ٢٠٠ متر وتغطيه ترعة سعود بنظام الصندوق بتكلفة ٤ مليون و٣٤٠ ألف جنيه ، مشيرًا إلى أنه تم البدء في الأعمال الإنشائية في ١ /٩ /٢٠٢٠ م ، ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال في 30 / 4 /2021 م ، مشيرًا إلى أن الهدف من إقامة الحائط حماية الجسر من الإنهيار بالطريق الدائري الموصل إلى قرية الإخيوة ، مؤكدًا على الشركة المنفذة بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من المشروع مع مراعاه اشتراطات السلامه والصحه المهنية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال.

كما شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من مصادرة ١٠ شيش من أحد المقاهي بنطاق الوحدة المحليه ببردين وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بمصادرة ٧ شيش من أحد المقاهي المخالفه بمنطقه تقسيم المعلمين وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حمله لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وأسفرت عن فض فرحين وغلق قاعتين أفراح لمنع تجمعات المواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.