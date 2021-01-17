محاضرات ثقافية وورش فنية بفرع ثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، من خلال الأونلاين حيث قدم قصر ثقافة المنيا محاضرة بعنوان "رؤية نقدية لإنجازات هيئة المجتمعات العمرانية فى مصر" حاضرها الدكتور محمد البدرى أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة المنيا، بجانب فعاليات ورشة تدريب على الملامس المختلفة بالرصاص والألوان مع الفنانات سحر عبد المحسن، منى وفائى، ريهام كمال





وفى إطار إحتفالات الفرع بأعياد الشرطة قدمت مكتبة الطفل والشباب بالروضة ورشة فنية عن أعياد الشرطه، نفذها محمود محى أمين، كما أعدت مكتبة العمارية الغربية ورشة فنية تصميم شعار إحتفالا بأعياد الشرطة وذلك مع الفنانة زيزى غلاب، وقدم بيت ثقافة سمالوط ورشة فنية لتصميم قناع واقى بخامات بسيطة متوفرة فى كل بيت مع الفنانة مهيتاب نبيل.



