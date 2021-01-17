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ثقافة

محاضرات ثقافية وورش فنية بفرع ثقافة المنيا

الأحد 17/يناير/2021 - 11:02 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، من خلال الأونلاين حيث قدم قصر ثقافة المنيا محاضرة بعنوان "رؤية نقدية لإنجازات هيئة المجتمعات العمرانية فى مصر" حاضرها الدكتور محمد البدرى أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة المنيا، بجانب فعاليات ورشة تدريب على الملامس المختلفة بالرصاص والألوان مع الفنانات سحر عبد المحسن، منى وفائى، ريهام كمال 

وفى إطار إحتفالات الفرع بأعياد الشرطة قدمت مكتبة الطفل والشباب بالروضة ورشة فنية عن أعياد الشرطه، نفذها محمود محى أمين، كما أعدت مكتبة العمارية الغربية ورشة فنية تصميم شعار إحتفالا بأعياد الشرطة وذلك مع الفنانة زيزى غلاب، وقدم بيت ثقافة سمالوط ورشة فنية لتصميم قناع واقى بخامات بسيطة متوفرة فى كل بيت مع الفنانة مهيتاب نبيل.  

عقد بيت ثقافة أبو جرج ندوة عن الإسعافات الأولية حاضرها فرغلى على وتحدث عن تعليم اساسيات ومبادئ عمل الأسعافات الاولية في حالات الطوارئ والأصابات المختلفة، كما ناقش بيت ثقافة مطاى كتاب بعنوان "الوقاية خير من العلاج" ناقشه ا. حسين عبد الله وتحدث عن معنى الوقاية وكيف نحمى اطفالنا وأنفسنا من الأمراض، كذلك أقام بيت ثقافة دلجا محاضرة ثقافية بعنوان "كيفية الوقاية من فيروس كورونا" حاضرها حمدي محمد عفاف، وقدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة مغاغة عرض فنى وفقرات متنوعة منها "اغنية إياك نعبد" للفنانة زينب محمد سالم .
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