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محافظات

تغريم 20 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الطبية فى الأقصر

الأحد 17/يناير/2021 - 09:41 ص
حملات ارتداء الكمامة
حملات ارتداء الكمامة
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شمس يونس
شنت رئاسة مركز ومدينة القرنة، برئاسة العميد علاء عبد الجابر، لليوم الثانى حملة مكبرة لتحقيق الانضباط بالشارع والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الحملة الطريق الزراعى وشارع المستشفى المركزى وشارع الرواجح، وأسفرت الحملة عن ضبط 20 فردا بدون الكمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة ٥٠ جنيها.


كما تم إغلاق مقهي لعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد بين المواطنين، وتم تحرير 24 محضر متنوع بينهم 11محضر اشغال و8 إدارة محال بدون ترخيص و٥ محاضر نظافة ، ورفع جميع الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية .

شارك فى الحملة نائب رئيس المدينه حجازي النحاس، ورؤساء القرى وادارات الإشغالات ورخص المحلات والنظافة والمتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية .

وشدد رئيس المدينة على استمرار الحملات وضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.
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