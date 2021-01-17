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ابن شقيقة فاتن حمامة يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة سيدة الشاشة العربية

الأحد 17/يناير/2021 - 09:44 ص
فاتن حمامة
فاتن حمامة
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ريهام فيكتور
قال الدكتور عمرو المليجي، ابن شقيقة الفنانة فاتن حمامة، إن النجمة الراحلة كانت قريبة منه للغاية وتعتبر بمثابة والدته الثانية وذكرياته معها كثيرة.

وأضاف "المليجى"، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز: "الفنانة فاتن حمامة كانت قريبة من الجميع وتشعر بفرح وحزن كل شخص فينا، وأتذكر وجودها وقت وفاة والدي فجأة ليلًا بسبب حادث وكانت قريبة من الجميع وتهون علينا ما حدث".

وتابع ابن شقيقة الفنانة راحلة فاتن حمامة، إلى أنها كانت تستوعب مشاعر كل واحد فينا لآخر لحظة، لافتًا إلى أنه قبل وفاتها كانت صحتها جيدة وخرجت للسير مع زوجها الدكتور عبد الوهاب وتناولا وجبة الغداء سويًا ومن بعدها شعرت بالأزمة القلبية وتوفاها الله".

وأشار إلى أن فاتن حمامة كانت حريصة رغم انشغالها على حضور كل مناسبات العائلة بكل إحساسها، لافتًا إلى أنه كان هناك تكريم خاص لها بمهرجان القاهرة السينمائى وعلى الرغم من أنها قليلة الظهور حرصت على الحضور.

واختتم ابن شقيقة الراحلة فاتن حمامة حديثه قائلا: "إن كل الفنانين الكبار فى ذلك الوقت كانوا موجودين لاستقبالها، منبهرين بها وتكريمها كان شيئا عظيما وستظل فى قلوبنا وذاكرتنا طوال العمر".
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