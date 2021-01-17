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أخبار العالم

منظمة الجمارك الدولية تصادر كميات ضخمة من الأدوية واللقاحات في أفريقيا

الأحد 17/يناير/2021 - 09:09 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 كشفت المنظمة الدولية للجمارك عن عملية تفتيش ومراقبة كبرى قامت بها في 16 ميناء في قارة أفريقيا صادرت خلالها 126 مليون عبوة دواء مقلدة من بينها لقاحات مغشوشة لفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن ما يعادل ثلث كميات الأدوية المقلدة جرى ضبطها في موانئ نيجيريا وحدها.


وكانت السلطات النيجيرية حذرت مواطنيها أمس، السبت، من تداول لقاحات وهمية مضادة لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد ـ 19)، فيما تنتظر البلاد وصول الدفعة الأولى للقاح المضاد للفيروس خلال الأيام القليلة القادمة.


وقال البروفيسور موجيسولا اديي، رئيس الوكالة الوطنية لمراقبة الجودة في نيجيريا، في تصريحات صحفية: "لقد تلقينا معلومات بشأن تداول لقاحات وهمية لفيروس كورونا في نيجيريا، لذلك نناشد المواطنين توخي الحذر، لا سيما أننا لم نتلق حتى اللحظة أي شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا".


وأضاف أن السلطات النيجيرية يقظة للغاية، حيث صادرت في أبريل 2020 خلال الموجة الأولى لفيروس "كورونا" أدوات اختبار مُقلدة غير مطابقة للمواصفات للكشف عن الفيروس كانت تباع في السوق السوداء. 


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