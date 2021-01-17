14 هدفا في شوط واحد.. محمد جاد: منتخبنا الوطني لكرة اليد يكتسح فريق مقدونيا

قال الإعلامى محمد جاد، مقدم برنامج "صباح البلد"، إن منتخبنا الوطني لكرة اليد اكتسح منتخب مقدونيا الشمالية خلال فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد التي انطلقت الأربعاء الماضي.





وأضاف "جاد"، خلال تقديمه لحلقة اليوم ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن منتخبنا الوطني لكرة اليد قدم أداء رائع خلال لقائه أمس بنظيره المقدوني وتأهل بجدارة للدور الثاني للبطولة والتحق به منتخبات أخرى مثل السويد، البرتغال، فرنسا.





وأكد أن منتخبنا الوطني لكرة اليد امتاز بالأداء الجيد، شكلا ومضمونًا، لافتًا إلى أبطال منتخبنا فاز بفارق 14 هدفا في الشوط الأول عن نظيره المقدوني، وانتهت نتيجة المباراة 38 هدفًا لصالح منتخب مصر، و19 هدفًا لنظيره المقدوني.





وتمنى التوفيق والسداد الكامل لمنتخبنا الوطني لكرة اليد، خاصة أن الجميع أشاد بالروح الجماعية والأداء البطولي وإحراز الأهداف.