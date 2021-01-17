دعم ورعاية المصابين بفيروس كورونا في العزل المنزلي.. شاهد

قالت دكتور فاطمة عبد الرحمن محمد ، مدير منطقة القاهرة الجديدة الطبية ، إن حالات العزل المنزلي يتم تجميعها جميعًا هنا سواء الكشف بالمستشفى أو لدى أى طبيب خاص .





وأضافت دكتور فاطمة عبد الرحمن محمد ، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن كافة بيانات المريض تعرض على المديرية ويتم فلترتها بمركز المعلومات وتصنيف كل منطقة طبية بمفردها وعمل متابعة لكافة الحالات .





وأشارت مدير منطقة القاهرة الجديدة الطبية ، إلى أنه يتم فلترة الحالات التى تحتاج جهاز " أوجز متر " ، والمستهدف لهذا الجهاز أما السيدات الحوامل ، وأصحاب الامراض المزمنة و فوق سن الـ 60 سنة .



