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دعم ورعاية المصابين بفيروس كورونا في العزل المنزلي.. شاهد

الأحد 17/يناير/2021 - 09:13 ص
مدير منطقة القاهرة
مدير منطقة القاهرة الجديدة الطبية
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ريهام فيكتور
قالت دكتور فاطمة عبد الرحمن محمد ، مدير منطقة القاهرة الجديدة الطبية ، إن حالات العزل المنزلي يتم تجميعها جميعًا هنا سواء الكشف بالمستشفى أو لدى أى طبيب خاص .

وأضافت  دكتور فاطمة عبد الرحمن محمد ، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن  كافة بيانات المريض تعرض على المديرية ويتم فلترتها بمركز المعلومات وتصنيف كل منطقة طبية بمفردها وعمل متابعة لكافة الحالات .

وأشارت مدير منطقة القاهرة الجديدة الطبية ، إلى أنه يتم فلترة الحالات التى تحتاج جهاز " أوجز متر " ، والمستهدف لهذا الجهاز أما السيدات الحوامل ، وأصحاب الامراض المزمنة و فوق سن الـ 60 سنة .

وتابعت مدير منطقة القاهرة الجديدة الطبية ، أننا نقوم بتقييم الحالات والاتصال بها للاتفاق معها على المكان أما فى المنزل أو المستشفى ، مع عمل متابعة يومية مع الحالة ولكن هذا هو المتبع ع معظم الحالات .
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