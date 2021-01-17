رئاسة مجلس النواب تختار البياضي عضوًا باللجنة العامة للمجلس

وقع اختيار رئاسة مجلس النواب على النائب الدكتور فريدي البياضي عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ليكون أحد الاعضاء الخمسة الذين يختارهم مكتب المجلس.





ومن المعروف ان اللجنة العامة هي أعلى لجان المجلس وتكون برئاسة رئيس المجلس ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، وتختص اللجنة بعدة امور وهى : أولًا: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور المهمـة التـى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الـرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.





ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.





ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.