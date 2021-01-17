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تعليم

وسائل التكنولوجيا وتدريس اللغة الإسبانية في مصر ورشة عمل بجامعة حلوان

الأحد 17/يناير/2021 - 09:34 ص
الدكتورة رشا عبد
الدكتورة رشا عبد العظيم (المدرس بقسم اللغة الإسبانية
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كريم ناصر- إسلام خالد
في إطار أنشطة مشروع اكسيلينج Xceling"نحو التميز في اللغويات التطبيقية.. التدريس المبتكر للغة الأجنبية في مصر" والممول من مشروعات الإتحاد الأوروبي ايراسموس بلس. 

نظم مركز الابتكار اللغوي بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والاستاذة الدكتورة مها حسني، القائم بعمل عميد الكلية، ورشة عمل اونلاين بعنوان "وسائل التكنولوجيا وتدريس اللغة الإسبانية في مصر "، قدم الورشة الدكتورة رشا عبد العظيم (المدرس بقسم اللغة الإسبانية) وأدار الندوة د. هيام عبده، الأستاذ بقسم اللغة الإسبانية.

 هدفت الورشة إلى مشاركة تجربة كيفية الإستفادة من أدوات ووسائل التكنولوجيا المختلفة في تدريس اللغة الإسبانية في مصر. كذلك سلطت الضوء على الامكانات التي تتمتع بها الأجهزة المزود بها مركز الأبتكار اللغوي والتي تسمح بالبث الحي للورشة عن طريق خاصية Streaming  وتسجيل الورشة وامكانية اعادة تشغيها من جديد.

وتضمنت الورشة مناقشة مجموعة محاور من خلال القاء الضوء على الطرق الحديثة المستخدمة لتدريس اللغة الإسبانية، وتعزيز فكرة التعليم عن بعد، واستخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة في تدريس اللغة الإسبانية عن بُعد.

جدير بالذكر أن مركز الابتكار اللغوي بكلية الآداب بجامعة حلوان من مشروعات الاتحاد الأوربي تم تمويله ليصبح مركزا للتدريب على أحدث الطرق في تدريس اللغات الأجنبية والاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في التدريس.

كما يهدف مشروع Xceling الذي تشارك فيه جامعة حلوان من خلال مركز الابتكار اللغوي بالتعاون مع خمسة جامعات مصرية (القاهرة، الإسكندرية، فاروس، المنيا والأقصر) وستة جامعات أوربية (سلامنكا، بولونيا، كويمبرا، بواتييه، هايدلبيرج وترينتي كوليدج) إلى إعداد جيل من المدربين من شباب الباحثين من الهيئة المعاونة لأقسام اللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية  على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التدريس، لذا تم تزويد مركز الابتكار اللغوي Language Innovation Centre بجهاز تخزين وثائقي لتسجيل الدورات التدريبية وإعادة بثها، كذلك به أحدث جيل من السبورات الذكية متعددة الاستخدام، وجهاز صوتي فائق الجودة وعدد من أجهزة اللاب توب مزودة ببرنامج Sanakoوهو برنامج متقدم جدا لتعليم اللغات الأجنبية ويسهم بشكل كبير في التعليم التفاعلي. 
وسائل التكنولوجيا وتدريس اللغة الإسبانية في مصر ورشة عمل بجامعة حلوان
وسائل التكنولوجيا وتدريس اللغة الإسبانية في مصر ورشة عمل بجامعة حلوان
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