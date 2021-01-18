«النواب» يناقش قانوني الصكوك السيادية ونقابة المهندسين.. اليوم

تناقش اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب اليوم الاثنين قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية و ينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.





وتستكمل لجنة الطاقة و البيئة بمجلس النواب اليوم الاثنين مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.





وتستعرض لجنة التعليم و البحث العلمي اليوم الاثنين مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.





وتبحث لجنة النقل والمواصلات اليوم الأثنين رؤية اللجنة فيما يتعلق بخطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول.





وتستعرض لجنة الإسكان والمرافق العامة اليوم الإثنين، مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 والذي ناقشته اللجنة ووافقت علية وأعدت تقريرها ولم يتسن عرضه على الهيئة التشريعية السابقة والموافقة عليه.





وتناقش اللجنة الدينية اليوم الأثنين مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص(شئون الأزهر الشريف والتعليم الأزهرى وشئون دار الإفتاء المصرية).