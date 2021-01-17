ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبيرة أسواق : توقعات ارتفاع أسعار الذهب بعد فوز الرئيس الأمريكى بايدن

الأحد 17/يناير/2021 - 10:03 ص
جون بايدن
جون بايدن
Advertisements
شيرين عادل
قالت  رانيا الجندى خبيرة أسواق المال، إن هبوط الذهب عالميأ مر بمراحل متعددة منذ بدء الإعلان عن عقار طبى والانتخابات الأمريكية بدأت بورصات الذهب  فى الانخفاض. 

وأضافت " الجندى"، خلال استضافتها ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن خبراء الذهب توقعوا ارتفاع أسعار الذهب فى الوقت الحالى بعد فوز الرئيس الأمريكى بايدن ولجوء الأفراد للسبل الأقل مخاطرة وهى شراء الذهب. 

وأشارت إلى أن توقعات الخبراء كانت تسير نحو بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كان راجل اقتصاد والاستثمار، وبالتالى بعدم وجود فى السلطة تنهار البورصات لافتة إلى أن هذه التوقعات لازالت قائمة. 

ولفتت إلى أن التوقعات على المدى الطويل  من خبراء سوق المال والمؤسسات العالمية بشأن أسواق الذهب  تشير إلى الربع الأول من العام المالى الحالى.

وأوضحت أن الفترة الحالية يطلق عليها عالميأ " جنى الأرباح " فى البنوك العالمية ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مرة أخرى ولكن دون  معرفة توقيته تحديدأ.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأسواق العالمية تحتفي بفوز بايدن بالرئاسة الأمريكية مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق

الأسواق العالمية تحتفي بفوز بايدن بالرئاسة الأمريكية مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. خبير يكشف الأسباب والتوقعات

عيار 18 بـ 698 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-11-2020

خبير يكشف سبب التحول للمضاربة في الذهب بعد تذبذب أسعاره.. فيديو

عيار 21 يسجل 790 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-11-2020

ترشيحاتنا

فضيحة جديدة لواتساب.. ثغرة تكشف معلومة مهمة على بحث جوجل

فيديو جراف .. العلماء يحذرون من تفشي فيروس"نيباه" القاتل

الزمالك يجري محاولات مكثفة لحل أزمة ملعب مباراة الجونة

السر عند صاحبة الشقة| سمير صبري يكشف معلومة جديدة في وفاة سعاد حسني.. فيديو

حقيقة دوي انفجار سمع في الدقهلية

حكام اليوم.. محمد سلامة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي بالدوري

Advertisements

رجل عار في محطة مترو يدفع الركاب أسفل القطار.. ونهايته كارثية| صور

خلطة موسيمانى.. تغييرات جديدة فى تشكيل الأهلى أمام البنك الأهلي اليوم

سمير صبري يكشف معلومة جديدة في وفاة سعاد حسني .. والسبب الحقيقي لاعتزال شادية

حقيقة دوي انفجار سمع في الدقهلية

الكسب غير المشروع يحيل وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية للجنايات

سعر الذهب اليوم الأحد17-1-2021

لغز رحيل السندريلا .. سمير صبري يكشف كيف قُتلت سعاد حسني في منزلها قبل أن تُلقى من النافذة؟

بعد التأهل رسميا .. تعرف على طريق مصر في الدور الثاني لمونديال اليد

عائلة تعثر على اكتشاف مريب خلف مرآة حمام منزلهم الجديد | فيديو

ينتشر في 210 دول والعراق الأولى عربيا.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ 93 مليونا

أهم الأخبار.. مصدر مسئول ينفي خبر وفاة المشير طنطاوي.. فيروس كورونا يظهر داخل الآيس كريم.. ووزير النقل يرد على تساؤلات القطار السريع

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات فيات 500 X في مصر

أنيق وعصري.. تعرف على سعر جاكيت سمير صبري في أحدث ظهور له

بنسبة 99.4%.. عالم مصري يخترع جهازا لتوليد أعلى طاقة من الشمس | فيديو