خبيرة أسواق : توقعات ارتفاع أسعار الذهب بعد فوز الرئيس الأمريكى بايدن

قالت رانيا الجندى خبيرة أسواق المال، إن هبوط الذهب عالميأ مر بمراحل متعددة منذ بدء الإعلان عن عقار طبى والانتخابات الأمريكية بدأت بورصات الذهب فى الانخفاض.





وأضافت " الجندى"، خلال استضافتها ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن خبراء الذهب توقعوا ارتفاع أسعار الذهب فى الوقت الحالى بعد فوز الرئيس الأمريكى بايدن ولجوء الأفراد للسبل الأقل مخاطرة وهى شراء الذهب.





وأشارت إلى أن توقعات الخبراء كانت تسير نحو بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كان راجل اقتصاد والاستثمار، وبالتالى بعدم وجود فى السلطة تنهار البورصات لافتة إلى أن هذه التوقعات لازالت قائمة.





ولفتت إلى أن التوقعات على المدى الطويل من خبراء سوق المال والمؤسسات العالمية بشأن أسواق الذهب تشير إلى الربع الأول من العام المالى الحالى.





وأوضحت أن الفترة الحالية يطلق عليها عالميأ " جنى الأرباح " فى البنوك العالمية ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مرة أخرى ولكن دون معرفة توقيته تحديدأ.