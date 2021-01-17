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فن

خلال عام.. 25 مليون جنيه قيمة خدمات مياه وصرف صحي بمركز سمالوط

الأحد 17/يناير/2021 - 10:12 ص
صدى البلد
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منار نور
أكد المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه تم تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز دير سمالوط بحوالى 25 مليون جنيه وذلك فى عام 2020، وذلك فى إطار تكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف "الشهاوى" أن الخدمات فى قطاع المياه  شملت إحلال وتجديد خطوط مياه وأعمال صيانة بقرى منقطين وطحا وقلوصنا وبنى غنى  والسرارية وطريق أبو سيدهم وجبل الطير والبيهو وشارع التجارة بمدينة سمالوط بتكلفة اجمالية 8 ملايين و790 ألف جنيه.

محطات مياه الشرب
وفيما يخص محطات المياه، أوضح أنه تم صيانة عدد من المحطات  وتركيب منظومات كلور والقيام بأعمال صيانة مختلفة  لمحطة مياه المدينة محطة مياه  المدينة ومحطة مياه عرب الزينة ومحطة مياه السرارية محطة مياه دير جبل الطير ودفش ومنشأة بدينى ومنشأة الشريعى ومحمد صميدة واسطال ودلقام ومنقطين ومحطة مياه عزبة بشرى بتكلفة اجمالية 1 مليون و513 ألفاً و88 جنيهًا.

صيانة محطات معالجة الصرف الصحي
وعن صيانة محطات معالجة الصرف الصحى،  أوضح أنه تم صيانة رقم 5 الرئيسية، ومحطة المعالجة رفع رقم 1، ومحطة 5 صرف  ومحطتى رفع صرف  3،2 بتكلفة إجمالية  2 مليون و40 ألف جنيه.

شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM
وأشار إلى حصول محطة جبل الطير المرشحة  على شهادة الـTSM  كما تم عمل صيانة لهذه المحطة بتكلفة اجمالية مليون ونصف جنيه.

القطاع التجارى
أضاف أنه تم عمل وصلات بتكلفة إجمالية 11 مليوناً و127 ألفاً و88 جنيهًا منها 3 آلاف مجانية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بتكلفة 7 ملايين جنيه.
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