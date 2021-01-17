مستشار وزير التموين: الذهب الاستثمار الآمن للمواطن البسيط .. فيديو

وجه الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، شكرا خاصًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب اهتمامه الشديد بهذه الصناعة العريقة، منوهًا بأن صناعة الذهب بدأت في مصر منذ المصريين القدماء و"توت غنخ آمون"، متابعًا أن مصر زاخرة بكميات كبيرة جدا من الذهب في كل من الصحراء الشرقية والغربية.

وقال مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، أن بناء مدينة كاملة للذهب يكو بمثابة دعم قوى من الدولة المصرية لصناعة الذهب، وذلك يعود لأنه يدعم التصنيع بجميع أشكاله، كما أن يوجد اهتمام كبير بتشغيل العمالة المدربة، كاشفا عن توفير وإتاحة منتج جيد عالمي للمستهلك المصري ومستهلك البلاد المجاورة أيضا.

وأشار "فرج"، إلى أن الذهب يعتبر من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القومي لكل دولة في العالم، حيث إن جميع الدول تسعى إلى تخزين سبائك ذهبية كاحتياطي لعملتها، فهذا الدعم الكبير من الدولة يعود إلى دعم قوى إلى الاقتصاد القومي للدولة.

وأوضح أن المواطن المصري يشعر بتلك الدعم عن طريق توفير المنتجات بأسعار مناسبة جدًا، حيث أن الذهب يعتبر الاستثمار الآمن للمواطن البسيط، كما أنه يدعم الجنية المصرية أمام جميع العملات الأجنبية، مؤكدا أن أوقية الذهب كانت بـ 1150 دولارا ووصلت 1760 دولارا بارتفاع 500 دولار نتيجة جائحة كورونا وتكوين الدول لصناديق عالمية.

وأكد مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إلى أن شراء الذهب في الوقت الحالى هو الملاذ الآمن، لافتا إلى أنه ومن المتوقع مزيد من الارتفاع لأسعار الذهب نتيجة هبوط اقتصاديات عالمية كبرى، متابعا أن أن أزمة كورونا من الممكن أيضا أن ترفع سعر الذهب وتخطيه حاجز 2000 دولار وسط توقعات أيضا بتخطي حاجز عيار 21 تكلفة 900 جنيه.