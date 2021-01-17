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برلمان

رئيس أفريقية البرلمان يثمن تكريم الإتحاد الأفريقي للرئيس السيسى على دوره فى إطلاق منطقة التجارة

الأحد 17/يناير/2021 - 10:44 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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ماجدة بدوى
ثمن الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب تنظيم الاتحاد الإفريقي بالتنسيق مع عدد كبير من منظمات رجال الأعمال والقطاع الخاص الإفريقي لحفل لتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول الإفريقية وتسلم السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر في أديس أبابا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي جائزة القطاع الخاص الإفريقي نيابةً عن الرئيس السيسى.

وقال " الجبلى " فى بيان له أصدره اليوم إن الرئيس السيسى يستحق هذا التكريم تقديرًا لجهوده المخلصة والناجحة فى دعم جميع القضايا المتعلقة بالقارة السمراء وفى مقدمتها إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مطلع يناير الجاري، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى أعطى اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق فى متابعة جميع الإجراءات الخاصة بإطلاق هذه المنطقة خلال توليه الاتحاد الإفريقي بهدف دعم جهود التنمية في القارة من خلال ربط الأسواق الإفريقية ببعضها البعض بما ينعش القطاعات الصناعية والزراعية في تلك الدول ويطور من المنظومة الاقتصادية لدول القارة وأكد الدكتور شريف الجبلى الأهمية القصوى لهذه المنطقة فى دعم التعاون التجارى والاستثمارى بين مختلف الدول الافريقية.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال أن فترة رئاسة الرئيس السيسى  للاتحاد الإفريقي شهدت الإعلان عن تدشين المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية خلال قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية في يوليو 2019 حيث استمرت المفاوضات الخاصة بالمنطقة على مدار العام ونصف العام الماضيين، وصولًا إلى إطلاق المنطقة بشكل رسمي في مطلع يناير الجاري وشهد حفل التكريم، والذي نظمته مفوضية الاتحاد الإفريقي في مقر الاتحاد بالتنسيق مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص وعلى رأسها مجلس الأعمال الإفريقي وغرفة تجارة عموم إفريقيا واتحاد غرف تجارة غرب إفريقيا وغرفة تجارة شرق إفريقيا تقديم الجوائز للشخصيات البارزة التي لعبت دورًا محوريًا في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.
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