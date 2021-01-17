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في ذكرى ميلاده.. كل ما تريد معرفته عن يحيى حقي صاحب قنديل أم هاشم

الأحد 17/يناير/2021 - 11:09 ص
يحيى حقي
يحيى حقي
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، تقريرا عن الكاتب الكبير يحيى حقي.


ويعد الكاتب الكبير يحيى حقي، رائدا من رواد القصة القصيرة، وعلامة بارزة في تاريخ الأدب والسينما، ومن كبار الأدباء المصريين، في مجاله الأدبي نشر أربع مجموعات من القصص القصيرة، ومن أشهر رواياته "قنديل أم هاشم"، وكتب العديد من المقالات والقصص القصيرة الأخرى.


ولد "حقي" في 17 يناير 1905 في بيت صغير من بيوت وزارة الأوقاف المصرية بـ "درب الميضة" أو الميضأة، خلف "المقام الزينبي" في حي السيدة زينب بالقاهرة؛ لأسرة تركية مسلمة متوسطة الحال غنية بثقافتها ومعارفها، هاجرت من الأناضول وأقامت حقبة في شبه جزيرة "المورة"، وقد نزح إبراهيم حقي (توفي سنة 1890)، أحد أبناء هذه العائلة، إلى مصر، في أوائل القرن التاسع عشر، قادما من اليونان، وكانت خالته السيدة حفيظة المورالية (خازندارة) بقصور الخديوي إسماعيل، فتمكنت من تعيين قريبها الوافد في خدمة الحكومة، فاشتغل زمنًا في دمياط ثم تدرج في الوظائف حتى أصبح مديرًا لمصلحة في بندر المحمودية بالبحيرة؛ ثم وكيلًا لمديرية البحيرة؛ هذا الرجل هو جد يحيى حقي.


وقد كون "إبراهيم حقي" أسرة تركية مصرية؛ فأنجب ثلاثة أبناء هم على الترتيب محمد (والد يحيى حقي)، ومحمود طاهر حقي (ولد في دمياط سنة 1884م، وتوفي في يناير 1965م، وهو الأديب المعروف)، وأخيرًا كامل حقي (توفي في 2 مايو 1972 م).


وتزوج محمد إبراهيم حقي ـ والد يحيى والموظف بنظارة الأوقاف ـ من سيدة هانم حسين، التي تنتمي إلى أب تركي وأم ألبانية، وقد التقت أسرتا "سيدة هانم" ومحمد حقي في بندر المحمودية بالبحيرة.


وأنجب محمد حقي عددًا كبيرًا من الأبناء هم على الترتيب: إبراهيم، إسماعيل، يحيى، زكريا، موسى، فاطمة، حمزة، مريم، وقد توفي حمزة ومريم وهما طفلان، كما توفي عدد آخر من الأطفال قبل أن يبلغوا من العمر شهورًا.
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