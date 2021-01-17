4 مليون جنيه وبياكل ويشرب ببلاش .. تفاصيل اتهام وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بالكسب غير المشروع





جاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار إسلام حسن رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم بصفته من العاملين في الجهاز الإداري للدولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية حصل لنفسه و لزوجته دون حق على كسب غير مشروع مقداره 4 ملايين جنيه قيمة الزيادة التي طرأت في ثروتهما بعد انعقاد صفته الوظيفية بما لا يتناسب مع مواردهما المالية وعجزا عن إثبات مصدر مشروع لها .





شهدت سكرتيرة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بأنها كانت تعمل سكرتيرة مكتب المتهم و بان الاخير اعتاد على قبول هدايا عينية عبارة عن مشغولات ذهبية و كان يطلب منها التخلص من العلب الفارغة بعد مغادرته و بانها اعتادت بناء على تكليفاته التوجه الي عيادة الشاهد الثالث وهو أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة طنطا ورئيس الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ورئيس جمعية الحساسية بالإسكندرية لاستلام تبرعات نقدية تتراوح ما بين 10 الي 40 الف جنيه والتي كان يتسلمها المتهم أو يكلفها بإيداعها بحسابه الشخصي أو بحساب زوجته ببنك اجنبي و بانه ابلغها و الشاهد الخامس كبير مراقبين بصحة الإسكندرية في حضور الشاهدة السادسة مدير إدارة المعامل بالإسكندرية بانه سيقوم بزيادة المكافآت الشهرية المقررة لهم وسيحصل على تلك الزيادة لنفسه، مهددا إياهم بالفصل في حالة رفضهم ، وقد استمر ذلك لبضعة اشهر وعندما اعتمد نظام الدفع الالكتروني كنا نتسلم مكافاته كامله ثم نسلم نصفها إلى المتهم بنفسه وأضافت بأن المتهم اعتاد طلب مأكولات ومشروبات مجانية.









شهد خبير حسابي بالإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع و الأموال العامة بأنه تولى أعمال الفحص الفني المحاسبي للذمة المالية للمتهم وزوجته و ذويهم ضمن لجنة فنية مختصة تم ندبها ، والتي خلصت بعد فحص اعتراضات المتهم الى نتيجة مؤداها أنه تم حصر وبيان المبالغ المالية المشروعة التي حصل عليها المتهم من وظيفته العامة فضلا عن بيان جميع عناصر دخله وزوجته وذويه المشروعة الأخرى وما درته عليهم من أموال، حيث تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر قدر ها ۲۷۰۸۹۵۲ جنيه خص زوجة المتهم منها بمبلغ ۹۰۰۰۰۰ جنيه وقد حققت المصروفات غير معلومة المصدر ریعا قدره ۹۲۰۱۳۳ جنيه خص زوجة المتهم منها مبلغ 341379 جنيها يصبح اجمالي المصروفات غير معلومة المصدر محملا بالريع 4ملايين جنيها





كما شهدت خبيرة هندسية بالادارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع و الاموال العامة بانها قد توليت مباشرة أعمال الفحص الفني الهندسي والميكانيكى للممتلكات العقارية والسيارات الخاصة بالمتهم وذويه ، وأن فحصها انتهى إلى أنه من خلال مباشرة المأمورية والمعاينة على الطبيعة ووفق لما تم اثباته تفصيلا بتقارير الفحص وبمحاضر الأعمال بعد بحث جميع أوجه الاعتراضات الميداة من المتهم والاعتداد بما صح منها فقد تم تقدير إجمالي قيمة مصروفات المتهم وذويه خلال فترة الفحص من العقارات ملكيتهم بمبلغ مقداره ۱۹۶۳۰۰۰ جنيه أما ایرادات العقارات المملوكة للمتهم وذويه عن ذات الفترة محل الفحص فقد بلغت قيمة اجمالی مقدارها ۱۰۷۶۰۰۰ جنيه كما تم تقدير اجمالی قيمة مصروفات المتهم وذوية خلال فترة الفحص عن السيارات المملوكة لهم بمبلغ مقداره ۲۰۹۹۸۲۶44۲ جنيه وبلغت ایرادات السيارات الخاصة بهم عن الفترة ذاتها مبلغ مقداره ۱۹۲۸۰۰۰ جنيه









وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قضا بسجن "مجدي. ع. ا"، وكيل وزارة الصحة السابق 7 سنوات والعزل من الوظيفة، ذلك لتلقية رشوة هاتفي محمول ماركة آيفون s6، من أحد الأطباء العاملين بالمديرية، مقابل نقله إلى إحدى الجهات المميزة بمديرية الصحة.



