المركز القومي للموهبة بالدقهلية يحصد المراكز الأولى في بطولة الملاكمة مواليد 2003

حصد المركز القومي للموهبه والبطل الأولمبي بالدقهلية المراكز الأولى في بطولة منطقة الدقهلية للملاكمة مواليد ٢٠٠٣ والتى أقيمت بنادي النصر الرياضي بالمنصورة يومي الجمعة والسبت الموافقان 16,15 يناير 2021 تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وعلاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.





وشارك فى البطولة أندية كل من نادي الحوار للألعاب الرياضية ونادى المنصورة الرياضى ونادى السنبلاوين الرياضى ونادى أجا الرياضى واستاد المنصورة الرياضى ومركز شباب برج النور التابع لادارة شباب أجا .



وقد فاز اللاعبين مواليد 2003 بالمركز القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بقيادة مدرب الفريق الدكتور أحمد سعيد كل من محمد رمضان بالمركز الأول ومحمد منصف بالمركز الاول وزيد طارق حسب النبي بالمركز الأول ومحمد هاني بالمركز الثاني.





وقد قام بتسليم الجوائز والميداليات وشهادات التقدير للاعبين الفائزين في البطولة كل من ناصر الشبة رئيس منطقة الدقهلية للملاكمة وأعضاء مجلس إدارة منطقة الدقهلية للملاكمة والدكتور محمد رمضان مدير عام الإدارة العامة للرياضة والمشرف العام على المركز القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية .