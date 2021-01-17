شاهد .. زاهي حواس يعلن عن كشف أثرى جديد بسقارة

قال الدكتور زاهى حواس ، عالم المصريات ، إ نه تم العثور على المعبد الجنائزي الخاص بالملكة نعرت زوجة الملك تتي، والذي تم الكشف عن جزء منه في عام 2010 به مومياء ملكة، ولكن لم يتم العثور على اسمها داخل الهرم، لافتا إلى أنه بعد اكتشاف المعبد لأول مرة استخرجنا زوجة وابنة الملك.





وأضاف الدكتور زاهى حواس ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن " تتي " أول ملك يتزوج بابنته لأن فى مصر القديمة الملك كان يعتبر إلها، وبالتالي من حقه الزواج بأخته أو أو ابنته .





وأشار إلى أنه على هذا الأساس لم يكن عامة الشعب أو الموظفين من حقهم الزواج بأبنتهم أو اخواتهم لانه حق الهي فقط ، منوهًا إلى أننا استخرجنا توابيت كثيرة جدًا من الدولة الحديثة وخاصة الاسرة الـ 19 .





وتابع أن التوابيت التى تم العثور عليها بداخلها مجموعة كبيرة جدًا من الآثار ، وأخرجنا بردية طولها حوالى 5 متر وهذه البردية موجودة لكى تساعد الملك لكى يصعد إلى السماء .



