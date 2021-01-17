لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.. محافظ القليوبية يبحث تطوير المراكز التكنولوجية



من جانبه أكد اللواء عزي أن المراكز التكنولوجية تعد ثمرة التعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية مشيرا إلى أن الوزارة تبنت خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية، لتحقيق الشفافية والنزاهة وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن.



وكان محافظ القليوبية قد اعلن تشكيل لجان وقوافل لتحديد ودراسة احتياجات القرى الاكثر احتياجا والجارى تطويرها ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة.



وقال المحافظ إنه عقد اجتماعا لبحث التنسيقات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع تطوير 36 قرية و148 عزبة وتوابع مدينة شبين القناطر وذلك ضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية مصرية.



وأشار المحافظ إلى أنه تقرر تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية نائبي المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وجميع الأطراف المعنية لمتابعة وتنسيق أعمال تنفيذ المشروع من خلال تجميع البيانات وتحديد الأولويات ورفع التقارير اللازمة ودفع الأعمال للانتهاء بها خلال عام من بدء المشروع.



وأضاف انه جار بحث تفعيل الخدمات الإلكترونية لمواطني المحافظة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية دون حاجة صاحب الطلب للذهاب إلى مجلس المدينة أو الوحدة المحلية، وإنما يحصل المواطن على الخدمة ويستفيد منها من خارج مكان العمل من خلال استخدام تطبيق مميكن واتباع خطوات محددة.